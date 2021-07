Benzineprijs in Nederland bereikte afgelopen week recordprijs van meer dan 2 euro per liter, kan dat ook bij ons?

Voor alle duidelijkheid: je betaalde afgelopen week niet aan élke benzinepomp in Nederland meer dan 2 euro per liter benzine. Dat was alleen zo bij de duurste tankstations van het land. Bij andere tankstations bleef de prijs onder de 2 euro.

Gaat het bij ons dan ook die kant uit? Nee, in ons land zal tanken niet meteen zo duur worden, want we werken met een maximumprijs van 1,5740 euro per liter. Pomphouders mogen niet meer aanrekenen.

Hoe wordt onze prijs aan de pomp dan bepaald? Die bestaat uit een aantal factoren, zoals accijnzen, btw en de productprijs van olie op de wereldmarkt, leggen Johan Mattart van petroleumfederatie Brafco en Jean-Benoît Schrans van de Belgische Petroleum Federatie (BPF) uit. De accijnzen (0,6 per liter) en btw (21 procent) liggen vast en die bepalen al 60 procent van de prijs. Het is dus enkel de prijs van de olie (die maar 20 procent van de maximumprijs bepaalt) die onderhevig is aan veranderingen. De overige 20 procent van de prijs bestaat uit bijvoorbeeld de distributiekosten.

Waarom is de prijs van benzine in Nederland dan zo hoog? Nederland werkt niet met een maximumprijs waar leveranciers zich aan moeten houden, maar ze mogen hun prijs zelf bepalen. Daarnaast liggen de accijnzen in Nederland hoger (0,8 euro per liter).



In theorie kan 2 euro betalen aan de pomp dus ook bij ons, maar dan zal de maximumprijs nog sterk naar boven moeten herzien worden. Dat is dan weer vooral afhankelijk van de stijging van de olieprijzen.