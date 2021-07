Rechter houdt vader Jamie aan boord als bewindvoerder voor Britney Spears, maar kantoor waakt mee over haar geld

Tijdens haar getuigenis sprak Britney over het verplichte gebruik van lithium. Dat is een middel dat vaker wordt voorgeschreven bij bipolaire stoornissen. Ze moest het nemen tot op het niveau dat ze zich dronken voelde en niet meer in staat was om gesprekken aan te gaan. "Dit duurt nu al 13 jaar. Ik wil dit kunnen beëindigen, het doet me meer kwaad dan goed", zei ze.



Jamie tilde blijkbaar zwaar aan die woorden en eist een onderzoek naar die beweringen. Hij ontkent het alvast. "Ik wil enkel het beste voor mijn dochter", herhaalt Jamie.