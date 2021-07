Broncode wereldwijde web geveild voor 4,6 miljoen euro

Het wereldwijde web heeft nog meer dan Gutenberg en de drukpers, de gloeilamp van Thomas Edison of het DNA van James Watson, alle aspecten van ons leven veranderd, zei vicedirecteur van Sotheby's Cassandra Hatton tijdens een presentatie.

Het gaat om zowat 9.555 lijnen van de code die de uitvinder van het www, de Brit Tim Berners-Lee, tussen oktober 1990 en augustus 1991 schreef. De hoogste bieder kan die code en de bijbehorende opmaaktalen en protocollen raadplegen en downloaden via een reeks links in het NFT. Daarnaast krijgt hij of zij ook een 30 minuten durende video waarin de code wordt uitgeschreven, een soort 'digitale poster' van de code met de handtekening van Berners-Lee en een tekstbestand gedateerd van juni dit jaar waarin de computerwetenschapper uitlegt hoe de code is ontstaan.

Het was Berners-Lee zelf die Sotheby's benaderde met het idee om zijn broncode te veilen. De opbrengst gaat volgens het veilinghuis naar "initiatieven" die Berners-Lee en zijn vrouw Rosemary Leith steunen.

"Tien jaar geleden hadden deze veiling niet kunnen organiseren", aldus Cassandra Hatton, verwijzend naar de nieuwe technologie van de NFT. De koper krijgt een digitaal certificaat dat de echtheid garandeert en bepaalt wie de eigenaar is van een online item. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van blockchaintechnologie.

NFT's zijn een rage. In het eerste kwartaal zijn er volgens de gespecialiseerde website NonFungible.com voor 2 miljard dollar aan non-fungible tokens verhandeld. Zo verkocht Twitter-topman Jack Dorsey eind maart zijn eerste tweet ("Just setting up my twttr") voor 2,9 miljoen dollar. En eind mei het YouTube-filmpje "Charlie bit my finger" verkocht voor 760.999 euro.