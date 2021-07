Brusselaars kunnen voor het eerst in 40 jaar weer zwemmen in eigen openluchtzwembad

Langs het kanaal in Anderlecht heeft de organisatie Pool is Cool het eerste openluchtzwembad in 40 jaar geopend. Het kreeg de naam "Flow" en iedereen kan er gratis zwemmen. "Je moet wel vooraf reserveren", zegt Paul Steinbrück van de vzw Pool is Cool. "We zijn al heel blij hoe de reservaties nu lopen, ondanks het slechte weer." Ook Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) en, staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) waagden zich in het koude water.