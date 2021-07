Amsterdam biedt excuses aan voor slavernijverleden, ook bij ons was er slavernij: "Geruild voor wapens en textiel"

Minder bekend is dat het gebied dat nu België vormt ook een verleden van slavernij heeft. Voormalig diplomaat Herman Portocarero schreef er over in zijn boek "De zwarte handel". “Het gaat over het einde van de 18e eeuw, het is voorbarig om over België te spreken, het waren de Oostenrijkse Nederlanden. Maar het gaat over de steden Antwerpen, Brussel, Luik, Gent en Oostende”, gaat Portocarero verder.



“In Antwerpen zat het kapitaal, ook Brussel komt aan bod met geldschieters, Luik speelt mee omdat het wapens produceerde, er was een kapitein afkomstig uit Gent en de thuishaven van de slavenschepen was Oostende. Dus het speelt zich af in de regio die later België zou worden.”