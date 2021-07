Chinese leider Xi Jinping: "Wie ons wil intimideren, zal botsen op een muur van staal"

De boodschap naar buiten is duidelijk: Xi wil geen "gezeur" van het Westen over het gebrek aan mensenrechten en meningsuiting in China, over de onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang, van Tibet en het democratische protest in Hongkong en al evenmin over de territoriale claims op zee of in de Himalaya. Ook inzake handelsconflicten en sancties wil het sterke China niet passief blijven.