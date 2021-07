Dader die dreigde met schietpartij op school in Menen nog altijd niet gevonden

Halfweg mei dreigde iemand er mee op sociale media om in het VTI in Menen een schietpartij te houden. De politie nam de zaak meteen ernstig en de school ging ook enkele dagen dicht. De dader is nog altijd niet gevonden. Gisteren was de laatste schooldag, maar dat betekent niet dat de politie het onderzoek zal staken, vertelt Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie: "Iedereen die als dader in aanmerking kan komen, is verhoord. De dreiging en de druk is nu quasi herleid tot niets dus dat is positief. We willen enkel nog de kers op de taart zetten en weten om wie het toen ging."

De politie heeft nog niemand aan de feiten kunnen linken, maar ze heeft wel al een aantal pistes kunnen uitsluiten. Met hulp van de technische recherche hoopt ze de dader te ontmaskeren.