Amerikaanse president Joe Biden bezoekt ingestort flatgebouw in Florida

Het gebouw in de buurt van het strand, met 130 wooneenheden, stortte vorige week woensdagnacht gedeeltelijk in. De slachtoffers werden verrast in hun slaap.



De reddingswerkers hopen nog steeds overleven te vinden. Maar omdat er bezorgdheid was over de stabiliteit van het gebouw, moest de zoekactie tijdelijk stopgezet worden. Wanneer men de reddingsactie kan hernemen is niet duidelijk.



Ook de oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. Uit een rapport van een ingenieur blijkt dat er al in 2018 gewaarschuwd werd voor grote structurele mankementen en schade aan het appartementencomplex. Er is een onderzoek gestart.