DJ's lokken maar weinig extra jongeren naar vaccinatie op de Heizel

Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie: "Het ging om een Vacci-boost-evenement van de GGC (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, red.), bedoeld om vooral de Brusselse jongeren warm te maken voor vaccinatie. Maar het werd niet de stormloop die we verwacht hadden. Er kwamen gisteren ongeveer 3.200 mensen naar de Heizel om zich te laten vaccineren. Dat is op zich wel een goede opkomst, maar de DJ's hebben niet zoveel volk gelokt als we hadden gehoopt."

In het Brussels gewest ligt de vaccinatiegraad een stuk lager dan in de rest van het land. In Brussel is bijna 43% gedeeltelijk en 27% volledig gevaccineerd. In Vlaanderen heeft 66% al minstens één prik gehad en is 35% volledig gevaccineerd.