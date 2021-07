Eerste Afrikaanse maraboes geboren in Zoo Antwerpen: "Ook primeur voor ons land"

Maraboes zijn vooral aaseters, maar ze eten ook levende prooien. Ze hebben een sterke maag. In de natuur vind je ze zelfs op vuilnisbelten. In ZOO Antwerpen krijgen ze vis, ééndagskuikens, rundsvlees en insecten. De ouders braken voorverteerd voedsel op in de nest en daar pikken de kuikens het op.