WHO wijst naar EK (en reizen) voor stijgend aantal coronabesmettingen: "Geen cadeau voor epidemie in Europa"

Maar er moet niet énkel naar de wedstrijden worden gekeken, vindt Hans Kluge, Europees directeur van de WHO. "De matchen zijn in stadions buiten, waar het goed is verlucht", zegt hij in "Terzake". "Het gevaar ligt hem net waar mensen naast de stadions samenkomen." Denk aan: cafés, volle bussen of drukke fanzones. "De lokale autoriteiten moeten in staat zijn om de risico's te beperken en eventuele uitbraken op te volgen. Dat is duidelijk gelukt in Finland en Schotland. Als dat niet lukt, moet je zulke evenementen niet organiseren."