EMA: "Lijkt erop dat volledige vaccinatie met alle gebruikte vaccins goed beschermt tegen deltavariant"

Daarnaast oordeelt het EMA dat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn, om een definitieve aanbeveling te geven over het gebruik van verschillende coronavaccins voor de twee noodzakelijke dosissen. Voorlopige gegevens tonen evenwel aan dat zo'n strategie haar vruchten afwerpt én veilig is, stelt het EMA.

In verschillende Europese landen wordt zo'n “mix and match”-strategie al toegepast. Daarbij krijgt iemand die bijvoorbeeld als eerste dosis het vaccin van AstraZeneca toegediend kreeg, voor zijn tweede dosis het Pfizer-vaccin. België doet daar niet aan mee. Wie in ons land zijn eerste prik met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna kreeg, krijgt voor zijn tweede dosis hetzelfde vaccin aangeboden. Enkel van het vaccin van Johnson & Johnson volstaat één dosis.