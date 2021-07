Suske en Wiske in 't stad: Expo "De Antwerpse avonturen" in bibliotheek Permeke

Regelmatig duikt Antwerpen op als achtergrond of speelt de stad een hoofdrol in de dolle avonturen van Suske en Wiske. Dat is geen toeval, zegt Leen Vandersteen, dochter van Willy Vandersteen. "Mijn vader is geboren en getogen in de Seefhoek, een arme arbeiderswijk met heel wat kleurrijke figuren en hij heeft daar in zijn latere albums zeker gebruik van gemaakt. Ik denk dat dat ook een deel van het succes geweest is, mensen herkennen zich erin, het was hun eigen leefwereld. Dat heeft hem sterk geholpen in het bekend maken van Suske en Wiske."