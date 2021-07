"PFOS-waardes in landbouwproducten rond 3M geruststellend", maar voedselagentschap neemt nog extra stalen

Naar aanleiding van de vervuiling die de afgelopen weken in het nieuws is gekomen, is het FAVV begonnen met extra stalen te nemen bij landbouwbedrijven in de omgeving van de 3M-fabriek. “Op die manier willen we een nog duidelijker beeld te krijgen van een eventuele verontreiniging bij landbouwbedrijven daar”, legt de woordvoerster van het FAVV uit.

“We gaan dus stalen analyseren van verschillende levensmiddelen van landbouwbedrijven. Dat zullen vlees, eieren en melk zijn binnen een zone van 15 kilometer rond de 3M-fabriek. Daarbij zullen we werken vanuit het centrum - waarvan verwacht wordt dat de hoogste concentraties kunnen worden gevonden - naar buiten toe.”