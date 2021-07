Topman van Trump Organization meldt zich bij het gerecht, net voor aanklacht wegens belastingfraude

Een van de mensen die in het gerechtelijke vizier zijn gekomen, is financieel directeur Allen Weisselberg. Die heeft zich alvast nu al gemeld bij het gerecht. Weisselberg kwam in de problemen nadat zijn vroegere schoondochter Jennifer dozen met belastende documenten zou hebben overgedragen aan het gerecht. Weisselberg kwam eerder in opspraak toen hij er door Michael Cohen, voormalig advocaat van Donald Trump, van beschuldigd werd dat hij via de Trump Organization zwijggeld had betaald aan "Stormy" Daniels, een pornoactrice met wie Trump een affaire gehad zou hebben.

Allen Weisselberg zou zo in nauwe schoentjes kunnen komen te staan. Als hij zou besluiten om mee te werken met het gerecht in ruil voor een gunstige regeling, zou dat een zware klap kunnen zijn voor de Trump Organization. Weisselberg is al sinds de jaren 70 een nauwe medewerker van de Trump Organization en kent als CFO (financieel directeur) wellicht alle donkere hoekjes.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een onderzoek naar mogelijk gesjoemel door de Trump Organization, dus niet tegen de voormalige president Donald Trump zelf of toch nu nog niet. Trump is overigens sinds hij president geworden is, geen topman meer om belangenvermenging te voorkomen. Hij is natuurlijk wel de eigenaar van de holding en indirect komt hij toch ook op deze manier in opspraak. Advocaten van Trump noemen de aanklachten dan ook "belachelijk" en "politiek geïnspireerd".