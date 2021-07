Cosby noemt vrijlating "dag van gerechtigheid voor zwart Amerika", voor slachtoffers is vrijlating klap in gezicht

"Het probleem is dat er ongeveer zestig vrouwen zijn met klachten tegen Cosby", zegt Soenens. "Maar die dateren soms van voor het jaar 2000, tot zelfs de jaren 60. De zaak waar hij voor werd veroordeeld, was net niet verjaard. De verjaringstermijn is twaalf jaar in Pennsylvania."



"Advocaten kunnen opnieuw een zaak starten in andere staat of in beroep gaan tegen uitspraak van Hooggerechtshof in Pennsylvania bij het federale Hooggerechtshof in Washington. Dat kan een tijd duren. Tegen die tijd is die zaak misschien wel al weer verjaard. Dit is een heel moeilijke juidische toestand voor de slachtoffers. Vandaar de grote ontgoocheling. Je moet ook niet vergeten dat Cosby 84 jaar wordt. Er is niet veel tijds om hem nog te berechten."