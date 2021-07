Golden Globes veranderen regels zodat niet-Engelstalige films ook de hoofdprijzen kunnen winnen

Bij de afgelopen prijsuitreikingen vonden veel critici het teleurstellend dat films zoals "Minari" en "Parasite" niet konden worden genomineerd in de algemene categorieën, maar enkel in de categorie beste niet-Engelstalige film.

"Minari" is een Amerikaanse film, maar er wordt vooral Koreaans in gesproken. Daardoor kwam de film dit jaar niet in aanmerking voor een nominatie in de categorie beste drama, de belangrijkste Golden Globe. De film werd wel genomineerd voor de Oscar voor beste film. Het jaar daarvoor won de Zuid-Koreaanse tragikomedie "Parasite" zelfs de Oscar voor beste film, maar de film kon niet genomineerd worden voor beste drama of komedie bij de Golden Globes.