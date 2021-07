Actiegroepen stellen alternatieve plannen voor Gravensteen in Gent voor

Ook Wijs Gravensteen is niet te vinden voor een liftschacht aan de donjon, maar wijst geen alternatief aan. In een nota staan wel drie opties om een alternatieve ingang te bouwen op een andere plek dan het omstreden paviljoen. Die zou kunnen vertrekken aan de Oude Vismijn en via een wandelpad of tunnel naar het kasteel leiden.



Een ander voorstel is een bescheiden ingang vanaf het Sint-Veerleplein met een ticketbalie die ook in de Oude Vismijn wordt geplaatst. De actiegroep oppert ten slotte het idee om een groene publieke ruimte aan te leggen tegen de muren van de burcht. Een promenade langs de westelijke zijde zou ook een aanlegsteiger krijgen voor kajaks en sups.