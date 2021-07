Het succesrecept van Duivels-tegenstander Italië: een pizza bereid door meesterchefs

Het was een nationale tragedie van het grootste kaliber.

Eind 2017 kan Italië zich voor het eerst in 60 jaar niet plaatsen voor het WK voetbal in Rusland. De rouwstemming in de laars is ongezien.

Het falen van de nationale ploeg wordt aanzien als het falen van de hele maatschappij. Opportunistische politici halen de uitschakeling zowaar aan om het migratiebeleid in vraag te stellen, financiële experten becijferen dat de niet-kwalificatie het in schulden verzonden land nóg eens 1 miljard zal kosten.

Op voetbalvlak is de schokgolf nog voelbaarder. De kwaliteit van de volledige nationale competitie - al enige tijd in verval - wordt in vraag gesteld.

Carlo Tavecchio kan niet anders dan opstappen als voorzitter van de voetbalbond, trainer Gian Piero Venture heeft dan al lang zijn C4 gekregen.

De keuken van het Italiaanse nationale ploeg is een rommeltje. En dat voor een viersterrenzaak - eentje voor elke wereldtitel...