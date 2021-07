Het Vlaamse Kruis vraagt festivalgangers om mondmasker mee te brengen: "Zodat Pukkelpop voor iedereen blije herinnering kan zijn"

We zitten in een wereldcrisis, zegt Dré Hollanders van Het Vlaamse Kruis. "En al een jaar zijn we bezig met anderhalve meter afstand houden, handhygiëne en mondmaskers. Op een festival gaat dat een pak moeilijker zijn, maar zet dat veilig gedrag toch nog even voort, zodat Pukkelpop voor iedereen een blije herinnering kan zijn."