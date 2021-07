Hittegolf in Canada blijft duren: heetste dorpje van het land vat vuur, inwoners geëvacueerd 

Maar hoe komt het eigenlijk dat het nu zo warm is in Brits-Columbia? Normaal gezien kan de provincie genieten van een koele zeebries om de hitte te verzachten, maar die bries wordt onderbroken door een hittekoepel. Dat vertelde Clare Nullis van de Wereld Meteorologische Organisatie aan "Terzake". Brits-Columbia ligt tussen twee lagedrukgebieden in, wat ertoe leidt dat de hitte zich in één gebied concentreert. "De extreme hitte is eerder iets typisch voor de zomer in het Midden-Oosten", zegt Nullis.