In Vlamertinge mag je vanaf nu ook vissen op het bufferbekken

In Vlamertinge, bij Ieper, was er voor de lokale vissers nood aan nieuwe plaatsen om te vissen. Dat zegt Valentijn Despeghel, schepen van Milieu, Natuur en Landschappen (Vooruit): "Ik heb de laatste jaren zeker een 10-tal mails en telefoons gekregen van mensen die in Vlamertinge wonen en plaatsen zoeken om te gaan vissen. En sinds corona zit dat nog meer in de lift. Het ging vooral om ouders met kinderen die er nu naar uitkijken dat ze met hun kinderen dichtbij kunnen gaan hengelen."

Volgens schepen Despeghel wordt dit het eerste bufferbekken in West-Vlaanderen waar er gevist mag worden."Dit valt onder de bevoegdheid van de provincie, maar we zijn blij dat ze hier een uitzondering willen maken. In dit bufferbekken blijft er constant water staan. Dat is anders dan in droogbekkens, die enkel gebruikt worden wanneer er eventuele overstromingen aankomen. Het bufferbekken is een volwaardige visvijver geworden met verschillende soorten."