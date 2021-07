Premier De Croo over hongerstakende sans-papiers: "Er kan geen sprake zijn van collectieve regularisatie" 

De manier waarop de regering te werk wil gaan, is "een aanpak van het verstand en een aanpak van het hart", waarbij dossiers individueel worden behandeld, maakt de premier zich sterk. Hij wil dan ook niet weten van algemene wettelijke criteria op basis waarvan mensen zouden kunnen geregulariseerd worden, iets wat de Franstalige oppositiepartijen vragen.

De Franstalige regeringspartijen PS en Ecolo hadden eigenlijk ook om duidelijkere criteria gevraagd, of in elk geval "een oplossing". Iets waar nu kennelijk naar gezocht wordt, de meerderheidspartijen hebben in dat licht ook geen vragen gesteld over de kwestie tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De Vlaamse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vroegen vanmiddag in de Kamer aan premier De Croo duidelijkheid over het standpunt van de regering en voerden daarbij de druk op om geen collectieve regularisatie of (dixit Dries Van Langenhove, lid van de Vlaams Belang-Kamerfractie) "grootschalige individuele regularisaties" door te voeren. Voormalig bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) sprak daarbij zijn steun uit voor het standpunt van huidig staatssecretaris Mahdi.