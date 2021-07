Limburgse brandweerkorpsen blusten op een zestigtal plaatsen met PFOS-blusschuim

De drie Limburgse brandweerzones hebben de voorbije dagen alle verslagen doorgenomen van hun interventies van de afgelopen tientallen jaren. In de hulpverleningszone Zuid-West Limburg registreerden ze een 30-tal branden waar in de loop van de jaren blusschuim met PFOS werd gebruikt. In de hulpverleningszone Noord-Limburg zijn er dat 19 en in de brandweerzone Oost-Limburg waren er dat 10.

Brandweercommandant Dominique Knapen van Oost-Limburg nuanceert dat cijfer wel. "Bij sommige bedrijven zoals Aperam in Genk zijn we meerdere keren moeten gaan blussen met dat schuim, dus het aantal ligt wel wat hoger. De meeste locaties die we nu doorgeven aan OVAM zijn van branden voor 2011, sindsdien blussen we met een blusschuim dat minder gevaarlijk is." De brandweercommandant herinnert zich zelf enkele grote industrïele branden, zoals in 1999 in Hoeselt bij het isolatiebedrijf Isola en begin 2000 bij kaasfabriek Frodor dat toen nog in Genk gevestigd was.