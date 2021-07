Vluchtelingenwerk Vlaanderen voert actie op strand Zeebrugge: "621 zandsculpturen van lichamen van vluchtelingen als massagraf"

Op het strand van Zeebrugge voert Vluchtelingenwerk Vlaanderen toch wel een heel opmerkelijke actie. Daar liggen zandsculpturen van 621 mensenlichamen onder witte lakens. De sculpturen symboliseren een massagraf met 621 lichamen van vluchtelingen, die in de eerste 3 maanden van 2021 verdronken zijn in de Middellandse Zee. Dat zijn cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die jaarlijks bijhouden hoeveel mensen op de vlucht verdrinken op zee. Sinds maart is dat getal nog toegenomen.

Volgens Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen willen ze met deze actie de Belgische en Europese politici wakker schudden. "Terwijl veel mensen op vakantie een plekje zoeken voor hun handdoek op het strand is het ook zo dat er heel veel mensen op diezelfde zee verdrinken. We hebben lichamen van volwassenen, maar ook lijkjes van kinderen afgebeeld. De spijtige realiteit is dat het gaat om gewone mensen, gezinnen met kinderen, die de onmenselijke beslissing moeten maken om hun leven te wagen op zee op zoek naar een toekomst of een veilige plaats om te leven. We doen deze lugubere actie om mensen erop te wijzen dat we er iets aan moeten doen. Het was voor onszelf een heel schokkende en aangrijpende actie om te voeren."

