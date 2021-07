Marijn "Boma" Devalck steunt actie voor straatnaam Jacques Brel: "Hij is ten onrechte verguisd in Vlaanderen"

In Vlaanderen is er - in tegenstelling tot Wallonië of Brussel - vandaag geen enkele straat of plein vernoemd naar zanger Jacques Brel. Luk Ferdinand is grote fan en gaat eigenhandig aankloppen bij gemeentebesturen om die "afwijking" te laten rechtzetten. Zijn actie krijgt onder andere de steun van acteur en zanger Marijn Devalck.