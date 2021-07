Brasschaat krijgt milieuvriendelijke bosbegraafplaats

Een bosbegraafplaats is een zone in natuur- of bosgebied waar de crematie-as van een overledene een plaats krijgt. De gemeente Brasschaat kiest hiermee voor een nieuwe ecologische gedenkvorm, zegt schepen voor Groen en Natuur, Goele Fonteyn (N-VA). "We werken met biologisch afbreekbare urnen die in volle grond begraven worden, zonder herkenning- of herdenkingstekens."