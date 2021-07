130 landen scharen zich achter minimumbelasting voor multinationals die G7 is overeengekomen

Begin juni raakte de G7 - de groep van de grote industrielanden waaronder Duitsland en de VS - het al eens over de hoofdlijnen van een wereldwijde belasting op multinationals. Het gaat niet alleen over een minimumheffing, maar ook over een eerlijkere verdeling van de belastingen op multinationals. Europese landen zouden zo meer mogelijkheden krijgen om bijvoorbeeld Amerikaanse technologiebedrijven zoals Facebook en Amazon te belasten waar ze klanten hebben, en dus niet enkel in het land van hun hoofdkantoor. Veel bedrijven planten hun hoofdzetel in belastingparadijzen.