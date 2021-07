Mohamed Abrini, "man met het hoedje", naar Frankrijk overgebracht voor proces over aanslagen Parijs

Mohamed Abrini (36) staat in ons land bekend als "de man met het hoedje" omdat hij op 22 maart 2016 een hoedje droeg. Op die bewuste dag zag hij ervan af om zichzelf op te blazen, terwijl zijn trawanten dat wel deden in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek.

Abrini werd al gezocht sinds de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, onder meer omdat hij twee dagen voor de aanslagen samen met Salah Abdeslam werd gefilmd in een tankstation op de snelweg naar Parijs. Abrini werd op 8 april 2016 opgepakt in Anderlecht en bekende dat hij de man met het hoedje was.