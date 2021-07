Na acht maanden kamperen in Kuringen barst Wiener Circus weer los. "Acrobaten bouwden woonwagen om tot fitnessruimte"

Clown Polleke, de enige Vlaming in het circusgezelschap, is duidelijk: acht maanden stationeren op eenzelfde plek is een ramp voor circusvolk. “We zijn nu eenmaal een rondtrekkend ras”, verduidelijk Leonardo. “Al zijn we de stad Hasselt erg dankbaar voor het feit dat we hier zolang mochten kamperen. We hebben dan ook beloofd dat we onze eerste reeks voorstellingen hier zouden geven. De inwoners van Kuringen waren uiterst gastvrij. Bij de bakker of in de supermarkt werden we intussen al door iedereen herkend.”