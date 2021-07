2 nieuwe verdwaalpalen in Oostende: "Regenboogvlag, als eerbetoon aan LGTBQ-gemeenschap"

Ook dit jaar plaatst Oostende 2 nieuwe verdwaalpalen. Op het Klein Strand in Oostende werd er eentje geplaatst van een zeehond, omdat de dieren daar de laatste jaren vaak op het strand komen liggen om te rusten. Ter hoogte van Mariakerke komt er een verdwaalpaal met het symbool van een regenboog. "Een eerbetoon aan de LGBTQ-gemeenschap", vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Met deze verdwaalpaal willen we een signaal geven dat iedereen welkom is in Oostende. We willen de komende periode als stad ook meer aandacht geven aan de LGBTQ-gemeenschap, want er is nog veel werk aan de winkel."



Beluister hieronder het gesprek met Joyce Dekeyser. Zij is voorzitter van het Regenbooghuis aan zee, een ontmoetingsplaats voor de LGTBQ-gemeenschap in Oostende.