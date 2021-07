Nieuwe zoektochten voor gezinnen in Pelt en Lommel: "Om spelenderwijs te leren over brandveiligheid"

"Door de coronapandemie kunnen we sinds maart vorig jaar geen scholen of verenigingen meer ontvangen", vertelt Peter Van Baelen van hulpverleningszone Noord-Limburg. "Onze boodschap rond brandveiligheid moesten we dus op een andere manier proberen over te brengen. Door in te spelen op de wandelhype die tijdens de lockdown ontstond, transformeerden we het educatief aanbod in een leuke, interactieve brandweerwandeling "Vuuravontuur".”

