Officiële vlag van Zonhoven wappert al jaren met foute zon: "Snel terug naar correcte versie uit wapenschild"

De burgemeester van Zonhoven en Guido Pirotte van Toerisme Zonhoven wilden na het voorval van het foute wapenschild in Lanaken graag zekerheid over hun vlag. “We hadden een aantal voorbeelden van vroegere vlaggen en merkten dat die afweek van onze huidige vlag. Ze gebruikten allemaal de zon uit het wapenschild van Zonhoven, maar de tekening van die zon varieert”, aldus Pirotte.

In 1838 stelde de gemeente zelf een officiële versie van het wapenschild voor, die hangt nog altijd ingekaderd in het gemeentehuis. Nu blijkt dat er nog een andere officiële versie bestaat: “In 1955 bracht het gemeentekrediet van België een boek uit met alle wapenschilden van de verschillende gemeentes en instanties in België. We merken nu dat die afbeelding van de zon daar afwijkt van het originele wapenschild.” De gemeente weet niet wie de verandering aanbracht of waarom dat gebeurde.

