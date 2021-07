"Onbeperkt jobstudent" helpt jongeren met functiebeperking of chronische ziekte aan vakantiejob

"Onbeperkt jobstudent" is een pilootproject dat studentenjobs meer toegankelijk wil maken. "We merken dat mensen met een beperking of chronische ziekte als ze volwassen zijn minder kansen hebben op deelname aan de reguliere arbeidsmarkt", vertelt initiatiefnemer Veerle Van den Bosch. "Ik merk ook als consultant dat er heel veel bedrijven nood hebben aan goed personeel. Met een aantal initiatiefnemers wilden we een brug bouwen tussen die jongeren en de bedrijven."

Alvast dertien bedrijven uit de regio Antwerpen en Noorderkempen zetten hun schouders mee onder het project "Onbeperkt Jobstudent". "We zochten enthousiaste werkgevers die mee in dit project willen springen, bereid zijn om jobs aan te passen, en open dialoog aan te gaan met een student over zijn noden en wensen", zegt Veerle.