Ook betonnen helmen in Halen gaan kopje onder

De 44 helmen staan in Halen op een terrein vlakbij het slagveld van de Slag van de Zilveren Helmen. Het terrein doet ook dienst als wachtbekken bij de Ijzerbeek. Dat wachtbekken is nu in gebruik genomen om overtollig water van de Ijzerbeek op te vangen. Het helpt zo om het centrum van Halen tegen wateroverlast te beschermen. Het wachtbekken heeft een capaciteit van 56 miljoen liter.

De helmen zijn een overblijfsel van de tentoonstelling "Limburg 1914 - 1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog". Het zijn 44 betonnen Stahlhelmen die de Duitse bezetting symboliseren in Limburg. Elke helm vertegenwoordigt een Limburgse gemeente en werd door plaatselijke kunstenaars, verenigingen en scholen kunstzinnig bewerkt.