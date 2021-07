Minister van Toerisme Zuhal Demir bezoekt redders Blankenberge: "Ze zijn er klaar voor"

Vanaf vandaag staan er weer overal redders aan zee, zo'n 500 per dag, verspreid over de kustlijn. In totaal zullen er deze zomer 1.400 redders aan de kust actief zijn. Vorig jaar kwamen de redders 600 keer in actie voor mensen die in moeilijkheden waren geraakt in het water. Maar ze hielpen ook 1.079 verloren gelopen personen, vooral kinderen. Deze ochtend was er in Blankenberge een grote demonstratieoefening om te tonen dat de kustredders en EHBO-medewerkers er helemaal klaar voor zijn.

Vlaams minister van Toerisme, Zuhal Demir (N-VA), kwam kijken. "Vandaag start de vakantie officieel. Ik vind het heel belangrijk, ook vanuit Toerisme Vlaanderen, dat we de kustredders mee blijven ondersteunen. Zij verrichten fantastisch werk om de veiligheid te garanderen, maar ook om verloren gelopen kinderen te helpen. Als mama, die binnenkort naar de zee komt, ben ik toch wel gerustgesteld, als ik zie wat voor fantastisch werk ze hier verrichten", vertelt minister Demir.