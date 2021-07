Politiezone Arro Ieper lanceert app voor niet-dringende oproepen: "Gemakkelijk foto en locatie doorsturen"

Vanaf vandaag kunnen inwoners van de politiezone Arro Ieper een gratis app gebruiken om de politie te contacteren voor niet-dringende zaken, zoals het vinden van een obus tijdens graafwerken. "Als je daar een melding van maakt in de app, kan je meteen een foto doorsturen. De app stuurt ook de exacte locatie door. We krijgen regelmatig telefoontjes over een gevonden fiets bij een kapel, een paal of een kruispunt. Maar met de locatietag en de foto kunnen wij alles vlot lokaliseren."

In de app kan je onder andere zien wie de actieve wijkagent is in jouw buurt. "Inwoners kunnen een overzicht van gevonden voorwerpen raadplegen. Bij elk gevonden voorwerp staat een foto, beschrijving en de vindplaats. Ze kunnen ook op iedere plaats in België het dichtstbijzijnde politiekantoor opzoeken, met een routebeschrijving, de openingsuren en een link naar de afsprakenkalender. Maar in de app kan je ook heel vlug een lijst met handige nummers, zoals de medische noodnummers en de brandweer terugvinden. Met de sneltoets SOS kan je de noodnummers ook direct activeren om de hulpdiensten te verwittigen", vertelt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper.