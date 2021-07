Rekenhof vindt zootje bij uitbestedingen van VDAB: "Geen duidelijk beleid en goede informatie"

Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) was het rapport een schok, "omdat het niet de eerste keer was dat de alarmbellen afgingen". Toch ziet de minister ook dat er in de anderhalve maand, sinds ze het rapport onder ogen kregen, al werk is gemaakt van een actieplan om de problemen te verhelpen.

"Dat stelt me positief", zegt Crevits. Ze hoopt dat er snel een transparant kader komt waarbinnen de keuzes voor externe partners door de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst duidelijk worden. Op termijn moet dat eenduidig kader een pluspunt zijn, maar intussen vraagt ze zich wel af waarom het er niet eerder is gekomen.

De juridische fouten die aan het licht zijn gekomen bij de doorlichting van het Rekenhof tonen dat het uitbestedingsbeleid van VDAB de afgelopen jaren onvoldoende professioneel was. “Je ziet hier dat de afgelopen 15 jaar de VDAB er niet in geslaagd is om haar rol als regisseur van de arbeidsmarkt op te nemen", stelt minister Crevits. Terwijl dat net de rol is die de Vlaamse regering wil zien van de VDAB. Toch benadrukt ze nog dat de kritiek van het Rekenhof niet gaat over de kwaliteit van de dienstverlening van de arbeidsbemiddelingsdienst, die wel performant is.