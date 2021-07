"Geheimen" van scheepswrakken uit de Noordzee te zien in tentoonstelling

In het Belgisch deel van de Noordzee liggen een kleine 300 scheepswrakken. Elk met hun eigen verhaal. Sinds juni zijn 55 wrakken cultureel erfgoed. Het voorbije jaar werden die wrakken onderzocht en die bevindingen worden nu tentoongesteld in het Visserijmuseum van Oostduinkerke. Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (OpenVLD): "Dankzij het uitgebreide onderzoek kunnen we vandaag met deze tentoonstelling de geheimen van die scheepswrakken prijsgeven aan het brede publiek. Zo laten we iedereen meegenieten van de rijkdom van het erfgoed in onze Noordzee."