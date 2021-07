BEKIJK - Size matters: reuzegrote Belgische vlag siert kleine ring in Hasselt voor kwartfinale Rode Duivels

Koen Evers, de zaakvoerder van Singer die het stof en het materiaal ter beschikking stelde is blij met het huzarenstukje. “Het was deze keer kantje boordje of het wel ging lukken. Het plan was misschien iets te ambitieus maar het is uiteindelijk toch gelukt.”

De vlag siert de gevel van het gebouw van PXL healthcare, het vroegere moederhuis langs de kleine ring in Hasselt. Je kan er eigenlijk niet naast kijken.