Antwerpen test BE-Alert uit op en rond winkelstraat Meir: ook niet-geregistreerden ontvangen sms

Met BE-Alert kan de overheid al langer geregistreerden via sms, telefoon en e-mail verwittigen over een noodsituatie bij hen in de buurt. Wie zo'n melding wil ontvangen, moet zich normaal inschrijven via www.be-alert.be.



In de test in Antwerpen vandaag werd er een sms gestuurd naar alle gsm's in de omgeving van de Meir, niet enkel naar de mensen die geregistreerd zijn. Dat kon via het nieuwere Alert-sms-systeem, dat sms’en stuurt naar alle actieve mobiele toestellen in een bepaalde zone. Dat gebeurt op basis van welke toestellen signaal ontvangen van een bepaalde zendmast.