Staking in het postcentrum van Zaventem is voorbij: morgen opnieuw post

De stakingsactie, die gisteren was uitgebroken in het postcentrum van Zaventem, is afgelopen. De werknemers protesteerden tegen de hoge werkdruk. Nu hebben vakbonden en directie een akkoord bereikt en morgen gaat het personeel weer aan de slag. "Er is beslist dat er zeven extra dienstrondes komen", zegt Rudi Arnalsteen van de socialistische vakbond ACOD. "Daarnaast zullen alle rondes worden geanalyseerd met het oog op een betere structurele spreiding van de rondes."