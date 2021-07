Test Aankoop roept tweedeverblijvers op om extra belasting terug te vorderen: “Duidelijke discriminatie”

Test Aankoop verwijst naar enkele eerdere rechtszaken. Zo oordeelde het Hof van Cassatie enkele jaren geleden al dat de tweedeverblijverstaks van de stad Koksijde in strijd was met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Twee weken geleden gaf het hof van beroep in Gent een Waals koppel gelijk in hun rechtszaak tegen de stad voor het aanslagjaar 2018.