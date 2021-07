Aanpassingswerken Brusselse Ring: nog twee huizen blijven over in Blaironstraat in Diegem-Lo

Diegem-Lo is het bekende dorpje pal naast de Brusselse Ring, bestaande uit slechts een paar straten. Een van die straten is de Eugène Blaironstraat. Vorige maand zag je daar vanuit je auto nog 22 woningen, maar nu schieten er nog maar twee over. De woningen moesten worden afgebroken voor de aanpassing van de Brusselse Ring. Over die aanpassing zijn nog geen details gekend, alleen de huizen moesten er al aan geloven. In afwachting van de werken zullen de percelen van de al gesloopte woningen worden ingezaaid.