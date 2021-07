Vaccinatiecentrum Turnhout geeft 16- en 17-jarigen de kans om sneller langs te komen: "Lege plaatsen op lijst invullen"

Het vaccinatiecentrum heeft sinds gisteren iedereen uitgenodigd. Zowel de officiële lijsten van de overheid als de de QVAX-lijst is uitgeput. Ook de groep van 16- en 17-jarigen kreeg recent dus een uitnodiging in de bus. Maar het vaccinatiecentrum zag kansen om nog sneller te vaccineren, licht Bayens toe. "Het vat met de uitnodigingen is officieel leeg, maar we hebben nog een aantal lege sloten over. Niet iedereen gaat tenslotte in op de uitnodiging. Die gaten kunnen we niet meer opvullen met mensen die nog niet uitgenodigd zijn, want iedereen heeft al de kans gekregen om een afspraak te boeken. Daarom geven we 16- en 17-jarigen de kans die plekken in te nemen en zo de campagne te versnellen."