Vakantie-uittocht begonnen: 30.000 reizigers nemen vliegtuig op Zaventem

Wie vanaf vandaag het vliegtuig neemt, moet een Europees coronacertificaat op zak hebben. Daarin staat dat je ofwel gevaccineerd bent, een negatieve PCR-test hebt ondergaan, of de afgelopen zes maanden corona hebt gehad zodat je voldoende immuniteit hebt opgebouwd. Dan krijg je een herstelcertificaat. Dat zorgt voorlopig niet voor extra problemen. Al was het uitzoeken van de juiste regels, niet simpel. Zo vertellen drie vriendinnen uit Brugge: "Wij hebben de coronalijn gebeld, die van de Europese Unie. Het was erg ingewikkeld maar uiteindelijk heeft iedereen me geholpen en is het gelukt. Maar het heeft toch even geduurd om alles uit te zoeken."

Ook een man die met zijn vrouw richting Kreta vertrekt, is blij dat alles goed verlopen is: "Dat was een serieuze administratieve rompslomp. Ik heb heel veel gelezen online, officiële websites, waar de informatie niet altijd up-to-date was. Het was dus zeker niet simpel".