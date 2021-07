Verhuis bewoners sociale blok Kolderbos start nog in 2021: "28 gezinnen verhuizen naar instapklare woningen"

Begin dit jaar bleek uit een rondvraag van het Genkse oppositieraadslid Gaby Colebunders van PVDA dat de huurders van de appartementen in de Hooiweg 105 in Kolderbos in erbarmelijke omstandigheden leefden. Volgens de sociale woonmaatschappij Nieuw Dak kwam dat vooral door communicatieproblemen en er werden meteen herstellingen uitgevoerd. Er waren al langer plannen om het gebouw te slopen, in 2023. Maar Nieuw Dak heeft nu beslist om de huurders al eerder te laten verhuizen.

“We zijn klaar voor de volgende stap en zullen de 28 huurders van de eerste tot de vierde verdieping op de Hooiweg 105 verhuizen”, vertelt directeur Indenkleef. “Daarmee geven we een vervolg aan de stap die we in 2020 hebben gezet door de bewoners van de bovenste verdiepingen te herhuisvesten. Woensdag voorzagen we een hele dag om de huurders van de blok in te lichten over de planning. Onze medewerkers deden de tijdslijn en de vorm van ondersteuning bij de verhuis uit de doeken. We gaan ook individueel in gesprek met elke huurder zodat iedereen zijn of haar voorkeur omtrent de definitieve verhuis mee kan bepalen. De nieuwe appartementen zullen instapklaar zijn.”