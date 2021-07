Vernieuwde plantentuin in Meise geopend: "Bezoekers boeien en inspireren"

Steven Dessein, de baas van de Plantentuin in Meise, is een gelukkig man. "We openen twee nieuwe ingangsgebouwen, drie nieuwe tuinen en twee tentoonstellingen. Dat is heel wat." We wilden de bezoekers beter onthalen. Tot nu gebeurde dat via twee kleine loketten, zonder toiletten of andere faciliteiten. Nu hebben we twee mooie onthaalgebouwen die volledig zijn uitgerust."