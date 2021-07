Water mogelijk 15 procent duurder in Brussel

De stijgende factuur moet de schuldopbouw van Vivaqua afremmen. De watermaatschappij heeft nu een schuldenberg van 877 miljoen euro. Op dit moment komt daar jaarlijks 30 miljoen euro bij. Vanaf 2026 zou dat nog maar 20 miljoen mogen zijn.

Of de prijsstijging er ook effectief komt, is nog afwachten. Vivaqua moet eerst de toestemming krijgen van Brugel, de Brusselse onafhankelijke regulator die de tarieven voor elektriciteit, gas en water vastlegt. Brugel gaf in 2020 en 2021 al groen licht voor een beperkte prijsstijging om de indexering in te halen.