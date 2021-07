De wereld op zijn kop: net in die landen waar corona weer stevig rondgaat, lopen de stadions vol voor het EK Voetbal

Het hangt uiteraard af van de regisseurs die een voetbalwedstrijd in beeld brengen. Voetbal is een feest, voetbal is emotie. Het mag dus niet verbazen dat de camera's zich vooral op de drukste tribunes focussen. Waar gejuicht wordt, waar nagels worden afgebeten, waar de tranen in de ogen staan. Maar toch, het viel ook op tv op tijdens de groepswedstrijden en de achtste finales: in sommige stadions zat beduidend meer volk dan in andere.

Voor de voetballeken: het EK voetbal wordt dit jaar in 11 Europese steden gespeeld in evenveel landen en niet in 1 of 2 landen zoals gewoonlijk. Voor de kwartfinales (die vandaag van start gaan), de halve finales en de finale blijven er nog 5 steden over: Sint-Petersburg in Rusland, München in Duitsland, Bakoe in Azerbeidzjan, Rome in Italië en Londen in het Verenigd Koninkrijk.